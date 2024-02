Álvaro Boix ha tenido un momento íntimo con María Aguilar en la piscina de Villa Montaña , en donde ha podido charlar con ella sobre David y algunas otras cosas. El tentador le ha preguntado a María si ha hablado con su pareja David de él. "A él le sentó supermal, y que fuese contigo, porque al final yo de ti no le hablé bien...", ha confesado María. Hay que recordar que Álvaro y María tuvieron una relación anteriormente , a raíz del programa 'Baila conmigo' de Cuatro.

Además, le ha contado que David le preguntó por qué había hecho eso con Álvaro con lo que había tenido previamente con él. Álvaro respondió de la siguiente manera: "No te quiero hablar mal de tu pareja pero porque...". María quería saber qué estaba escondiendo. "Quiero que me digas lo que sabes", apuntaba. "Yo sé que cuando va a los 'estos', aunque la gente diga que se porta muy bien, yo sé bien lo que él hace...", desvelaba.

En ese momento, María le ha pedido que concretase más y contase qué es exactamente lo que hace. "Con la de Albacete, pero no sé si estaba contigo...", ha concretado Álvaro. A María no le ha llegado nada. Pero Álvaro insistía: "¿Él te piensas que se ha portado muy bien en todos los bolos que ha hecho? ¿De verdad crees eso?". "¿Qué voy a pensar que se folla a todo lo que se mueve?", ha preguntado María, extrañada.

María ha señalado posteriormente que conoce a Álvaro y sabe que no le mentiría para "hacerle ningún daño": "Me he quedado un poco ahí callada con la historia...". Lo que está claro es que María y Álvaro están en la misma villa y conforme avanzan los días sus acercamientos se suceden. Y también hay otra cosa clara: los dos tienen una historia que pertenece al pasado pero que la tienen muy presente. Como también la tiene presente David desde la Villa Playa, consciente de que si con alguien se puede abrir María y dejarse llevar es con él.