Lucía Sánchez es una mujer muy generosa y, desde que saltó a la fama en ‘La isla de las tentaciones’, no ha dudado ni un solo momento en compartir los detalles sobre su vida íntima con todos sus seguidores.

Aquella noticia copó gran cantidad de titulares y fueron muchos medios de comunicación los que se hicieron eco. Todo el mundo hablaba de ello y Manuel González, su exnovio, no quiso ser menos. Recordamos lo que dijo el ahora concursante de ‘GH DÚO’.

Nada más hacerse pública la noticia de su embarazo en el programa ‘Baila conmigo’ de Cuatro en el año 2022, los comentarios no tardaron en salir a la luz. Fueron muchos rostros conocidos los que quisieron ponerse en contacto con Lucía Sánchez y Manuel González fue uno de ellos.

A través del programa de Nagore Robles, el ahora concursante de ‘GH DÚO’ mandó un mensaje a su ex: “Para que veas que me alegro de las cosas buenas que te pasan. No vamos a estar siempre para tirarnos pullitas”, declaró el joven.