Marieta y Mariona se confiesan sobre su noche con los solteros: "Hubo un poco de 'metesaca'"

Marieta elige a Sergio para tener su próxima cita: "Sin él la experiencia no hubiera sido la misma"

Así ha sido el momento en el que Mariona y Julen se meten juntos en la habitación

Mariona echa de menos dormir con Adri: "Es algo que me hace falta y esta noche con Julen me he sentido cómoda"

Marieta pasó una auténtica noche de pasión son Sergio, como pudimos ver en la última entrega de 'La isla de las tentaciones'. Ambos participantes cada vez se están conociendo más y avanzan a pasos agigantados. Esa noche de pasión provocó que sonase por primera vez la luz roja en Villa Playa. Pues bien, Marieta ha amanecido junto a Sergio y eso se traduce en que ha podido sacar alguna conclusión al respecto.

"Me he levantado bien después de nuestra primera toma de contacto. Pero creo que aún nos quedan muchísimas más noches. Pero poco a poco y tranquilitos", apuntaba Marieta. "No fue un polvo, fue una toma de contacto. No quiero que me vean (mis padres) ahí pegándome el polvo de mi vida. A parte que aquí no me lo voy a pegar delante de una cámara. Yo soy vergonzosa...", les contaba al resto de las chicas.

Ante la pregunta de si pasaron 'cosas', Marieta señaló que "hubo tocamientos y un poco de 'metesaca'. No me he levantado arrepintiéndome de haber hecho algo con él". Sin embargo, lo que si le preocupaba a Marieta es lo que pudieran haber visto sus padres. "Yo sabía que tarde o temprano iba a pasarme porque Sergio me gusta", confesaba. Lo que está claro es que Marieta se está dejando llevar y de qué manera en esta 'Isla de las tentaciones'.

Por otro lado, Mariona también pasó la noche con uno de los tentadores, en este caso con Julen. Y de la misma manera que Marieta, le ha confesado a las chicas cómo fue todo. Ha querido matizar que después se fue "porque se lo pedí". "Entró con la ropa y todo y yo me puse el pijama. Y le dije: 'cuando me duerma, te vas'. Y así fue", ha dicho la pareja de Adrián. Y es que como ha añadido posteriormente, una de las cosas que más echa de menos es dormir con Adri: "Es algo que me hace falta y esta noche con Julen me he sentido cómoda".

Mariona y Julen se meten juntos en la habitación

Al comienzo del programa hemos podido ver el momento en el que Mariona se metía con Julen en la habitación, ante la sorpresa de Napoli y Ana que veían cómo ambos entraban juntos al cuarto. "¿El aire apagado o encendido bombón?", preguntaba Julen. "Encendido", respondía Mariona. La pareja de Adrián marcaba diferencias a la hora de acostarse juntos colocando un cojín entre los dos.

El tímido momento de Marieta y Sergio con Sandra Barneda

Las chicas han elegido con quién tendrán su próxima cita y Marieta lo tenía claro: "Él es mi persona. Me hace feliz y sin él la experiencia no hubiera sido la misma. Me encanta estar con él, así que se la voy a dar a Sergio". Y es que Marieta quiere seguir dejándose llevar en la isla y tiene pensado darle todas las citas. Tienen "feeling" y "conexión".