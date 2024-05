Lucía Sánchez cuenta todos los detalles de su relación con Isaac Torres y confiesa cómo se encuentra emocionalmente

"Me levantaba y me acostaba pensando en él", comenta Lucía a sus compañeros antes de inicar la historia

Disfruta de las cinco señales en directo de 'Los vecinos de la casa de al lado': en mitele PLUS

Lucía Sánchez se confiesa como nunca en 'Los vecinos de la casa de al lado' sobre Isaac Torres, el padre de su hija. La concursante desvela todos los secretos que ha tenido su relación de cuatro años, "con muchas idas y venidas" y explica a sus compañeros cómo se siente hoy en día y cómo le ha afectado en su autoestima.

Julen es la persona con la que más conexión tiene Lucía, hasta el punto de llegar a desahogarse y contarle todos los secretos de su vida. La concursante se sincera como nunca al ser preguntada por su relación con Isaac Torres: "En el reencuentro de la isla, es cuando nos volvemos a ver, nos dimos dos besos y a partir de ahí...". Ana, que escuchaba con atención, dice: "Quién te iba a decir que el padre de tu hija iba a ser un tentador...".

A Lucía se le escapa una sonrisa y contesta: "Y a él, el padre de mi hija es un tentador, yo siempre he dicho que mi hija es la primera niña oficial de 'La isla de las tentaciones', nada más salir de la isla creamos a mi niña con mucho cariño". Tras esto, reflexiona sobre su paso por el reality de parejas: "Viéndolo desde fuera, yo es que nada más quería que se acercara él, en la isla no me daba cuenta, estaba centrada en lo que el otro me estaba haciendo".

"Pero al salir, me dio tiempo a pararme, pensar. Me levantaba y acostaba pensando en él y en ningún momento me acordé de mi novio para nada, mi cabeza estaba en él en todo momento", cuenta sobre cómo se inició su relación. Luego, sobre sus sentimientos, Lucía Sánchez es muy clara: "Por mi parte, mi amor fue muy real y muy sano".

Las confesiones sobre la relación con Isaac

Julen pregunta por cómo se siente y ella le confiesa que ha estado mucho tiempo "sintiéndome una mi**". Sin embargo, la participante desvela que ahora empieza a remontar el vuelo, sentirse segura y empezar a tener la confianza para conocer a otro chico.

Su compañero se interesa por la relación, afirmando que Isaac tendría que tener cosas "muy buenas" para haber tenido una relación de cuatro años con él. Lucía, muy seria, le corta rápidamente: "Hemos estado cuatro años de idas y venidas, no cuatro años de relación. Con muchas mierdas que no quiero contar, aunque se saben porque todo ha sido muy público, ya te las contaré fuera porque aquí no quiero".

Sin embargo, Lucía se emociona muchísimo al hablar del amor que sentía hacia Isaac: "Es el momento en el que más me he enamorado y he querido a alguien, hubiese cambiado todo esto, la fama, el dinero, ¡todo!, por decirme que todo iba a ir bien, es que me daba igual. Hubiese cambiado todo por eso, pero no se puede hacer...". Julen se suma y le contesta: "Es que una relación es cosa de dos".