Marieta y Sergio duermen juntos por primera vez y se desata la pasión: "Cada vez tengo más ganas..."

“¿Vas a esperar a que me duche yo?”, le preguntaba Marieta a Sergio. “Claro, te espero en la cama”, apuntaba Sergio, muy directo y conciso. Esto último hizo cuestionarse a Marieta la pregunta de si iban a dormir juntos, algo que no necesitó ninguna respuesta, puesto que los dos querían y escogieron dejarse llevar. “Ahora no tengo calzoncillos para dormir”, bromeaba Sergio.