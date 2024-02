Los colaboradores de 'El Debate de las Tentaciones', sobre Borja y Ana: "Uno es más carnal y el otro más sentimental, pero se están entregando"

A pesar de no haber cruzado los límites, las imágenes de Borja en las que tonteaba con Andrea continuamente, los juegos 'hot' con el hielo y los masajes, hicieron explotar a Ana: "Maletitas y para tu casa. Ni me han dolido esas imágenes. Me dan ganas de tenerlo aquí delante. En ningún momento me he planteado que eso lo iba a ver. Te piensas que sabes todo de esa persona y te das cuenta de que no. Eso no lo puedo perdonar", sentenciaba.