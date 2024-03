El asalto completo de Marieta a ‘Villa playa’: los chicos y las solteras interrumpen a Álex mientras tiene sexo con Gabriela

En su regreso a ‘Villa Montaña’, Marieta contaba a todos lo que había pasado, algo con lo que alucinaban: “¿Qué has hecho?”. “Necesitaba ver a mi novio, no le he visto porque estaba metido en la habitación, me he puesto a gritar y no ha salido”, explicaba ella y Sergio no entendía nada sobre lo sucedido: “Estás muy perdida. Como amigo tuyo, no entiendo que te enfades conmigo y al segundo…”. Algo que no hacía nada de gracia a Marieta: “No estoy preparada para esta conversación, lo siento si no soy coherente, pero he hecho lo que he sentido”.