Inédito | María critica duramente a David tras la hoguera: "No se lo voy a perdonar todo"

A María no le gustó nada lo que escuchó de David en la hoguera. Reproducía sus palabras, con frases como que no va a llorar por nadie o “si se tiene que ir, que se vaya”. Sin embargo, tras su destierro con Álvaro ha llegado a una conclusión que te mostramos en estas imágenes inéditas.

Dirigiéndose a sus compañeros, María les preguntaba qué estaba haciendo mal: “Ustedes estáis de testigos que me estoy comportado como una señora, le estoy dando su sitio y él no me lo está dando a mí”, decía de David.