Las chicas en Villa Montaña creen que los sentimientos de Napoli por Ana son sinceros, pero hay quien conoce muy bien al italiano y no considera que esté siendo honesto . Se trata de Naomi Asensi , que mantuvo una relación muy pasional con el tentador en la edición anterior que no se prolongó fuera del programa porque la valenciana retomó su relación con Adrián Blanch un mes después del final de las grabaciones.

Al comienzo de la emisiones de esta nueva edición, la ganadora de 'GH VIP' comentó en la red social X que Ana no debería fiarse del italiano y se llegó a preguntar si la novia de Borja no había visto la edición anterior y el comportamiento del pizzero con ella. Ahora que 'La isla de las tentaciones 7' ya está llegado a su fin, los fans de Naomi han querido saber si ha cambiado de opinión y si ya empieza a creerse a Napoli.

"Es un chapas por diez, se ha superado en esta edición. Ana me da lástima y espero que cuando salga de ahí se dé cuenta. No soy Dios y no lo sé todo, pero yo creo que es evidente... Para mí es obvio", ha comentado en un directo la amiga de Carmen Alcayde, que sigue sin confiar en que los sentimientos que Napoli dice tener por Ana sean sinceros.