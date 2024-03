Inédito | Napoli quiere lograr un beso de Ana y ella le sorprende con su respuesta: "Puede ser"

Ana y Napoli siguen estando muy, muy cerca. Sin embargo, Ana se pregunta cómo sería la situación si no estuvieran en ‘La isla de las tentaciones: “Fuera me caerías mal porque eres cabezón, maniático, orgulloso…”

Sin embargo, Ana le explicaba que aún tiene en su cabeza que tiene pareja y que sigue enamorada, lo que no le deja ir a más: “Tú céntrate en tú y yo”, le pedía él. Pero Ana le recordaba que, además, no saben cómo funcionaría una hipotética historia juntos fuera: “Necesito hablar primero para dar un paso más”.

En la villa también han jugado a verdad o atrevimiento y Ana se ha quedado a cuadros con una pregunta: quieren saber qué le frena más, si su familia o Borja. La respuesta de Ana era celebrada por Napoli: "No lo sé ni yo, no estoy aquí, estoy fuera y veo que mi pareja hace lo que hace, seguramente no tendría miedo de hacer lo que quiera".