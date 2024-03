Sergio da la cara y aclara si llegó a gustarle Marieta de verdad: "Yo fui a la isla para encontrar el amor"

Sergio Aguilera es uno de los hombres del momento, en lo que al universo ‘tentaciones’ se refiere, tras haber sido expulsado por Marieta en el último programa: “Me ha fallado y me he sentido utilizada”, le dijo ella, antes de invitarlo a marcharse de Villa Montaña.

“Yo fui a la isla a tentar y no tenía nada que perder. Quería encontrar el amor, vi a Marieta, que es guapa y tiene arte, me gustó su desparpajo, empecé a conocerla y y vi actitudes y comportamientos que no me gustaron”, añadía el del tractor.