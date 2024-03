A Sergio Aguilera no solo se le ha preguntado por Marieta en su visita a ‘El Debate de las Tentaciones’. El soltero del tractor ha tenido que responder a múltiples cuestiones y una de ellas ha sido si se sintió más atraído por María Aguilar, que por la novia de Álex.

Tony Spina ha aprovechado su turno de palabra en el programa de Sandra Barneda para lanzar un dardo al soltero que ha puesto a prueba la relación de Marieta con Álex: “Te has aprovechado un poco de la situación para tener protagonismo, a ti la que te gustaba en un principio era María”, apuntaba el novio de Marta Peñate.

Era entonces cuando, muy contundente, el tentador respondía y aclaraba lo que sintió por la pareja de David Vaquero: “El primer díe le puse el collar porque la vi la más guapa y tuve una cita con ella. Es un bombón, pero no me puede gustar una chica a la que no conozco”, apuntaba.