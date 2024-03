Sergio es expulsado de ‘La isla de las tentaciones’ por decisión de Marieta tras su enfrentamiento más duro: “¡No le quiero aquí, no estoy cómoda con él!”

Marieta y Sergio tienen su enfrentamiento más duro y termina con la expulsión del tentador por decisión de ella y el resto de las chicas

El tentador le deja claro que “nunca le había prometido amor eterno” y Marieta asegura que “le ha vendido la moto”

El asalto completo de Marieta a ‘Villa playa’: los chicos y las solteras interrumpen a Álex mientras tiene sexo con Gabriela

Después del apasionado romance que Marieta y Sergio vivían en las primeras semanas juntos en ‘La isla de las tentaciones’, poco a poco las cosas se iban deteriorando ante las dudas del tentador a si quería algo más con ella fuera y las de ella sobre sus sentimientos por Álex. Rso, unido a su enfrentamiento más fuerte ha terminado con la expulsión del tentador por decisión de ella y el resto de las chicas.

La discusión más dura entre Marieta y Sergio en ‘Villa Montaña’

El asalto de Marieta a ‘Villa playa’ para buscar a Álex iba a ser un antes y un después en la relación de esta con el tentador. Sergio iba a dejarle claro lo que pensaba sobre esto: “Estás muy perdida”. Pero la discusión más fuerte entre ellos iba a estallar después de que Marieta llegase a la villa y contase sus sensaciones tras leer la carta que su pareja le había escrito justo antes de emprender este viaje en ‘La isla de las tentaciones’.

Marieta contaba delante de Sergio que al leer las palabras de su novio había roto la carta: “No me vale”. Cuando le preguntaban los solteros por lo que iba a hacer cuando se encontrara con él en la hoguera final: “Tengo que pensar, pero lo que tengo claro es que he tenido una conexión real con Sergio y a lo mejor no estaba enamorada”.

“Te he dicho veinte veces que te vayas sola, te lo he hecho ver así, desde el día uno yo no te he prometido nada”, respondía el soltero ante esto, algo que no le hacía gracia a ella: “Esto es lo que no me gusta de él, tiene que dejar claro que no quería irse conmigo. Te estoy hablando de mí y nunca he dicho que no me iría contigo”.

Tras esto, Sergio aseguraba que llevaba un tiempo sin ganas de tener la cita y esto cabreaba tremendamente a Marieta: “No me digas eso porque dormiste ayer la siesta conmigo, me parece hipócrita”. Con un portazo a la puerta de su habitación abandonaba la discusión y con María Aguilar se desahogaba, entre gritos, que escuchaban en el resto de la villa: “¿Esto es el club de la comedia? ¿Por qué me tiene que echar por tierra? Todos los imbéciles para mí”. Mientras Sergio se reía desde la piscina al escucharle, aunque dejaba claro a sus compañeros que “está harto de niñatas”.

Sergio, a Marieta: “Ahora te vas con Shakira y os cantáis una canción juntitas”

Marieta, tras salir de la habitación, se acercaba a la piscina para pedirle explicaciones sobre lo que había dicho sobre ella: “Eres un interesado de mierda, ridículo. Personaje, reventado”. “Ahora te vas con Shakira a cantaros una canción juntitas”, respondía Sergio y dejaba claro en alto que “no quiere una mujer así” a su lado.

Pero esto no se quedaba aquí, ambos volvían a hablar sobre esto más tarde. “No sabes hablar, no tienes modales, te va a ir muy mal en la vida. Desde el primer día te he dicho las verdades, si te viene todo grande no lo pagues”, le decía el tentador y Marieta le volvía a dejar claro que ella nunca le había dicho que se hubiera pensado irse de la isla con él de la mano.

Marieta pide que Sergio se marche de ‘La isla de las tentaciones’

Después de este duro enfrentamiento entre ellos, Sandra Barneda entraba en ‘Villa Montaña’ para comunicarles que tendrían una hoguera sin precedentes, pero Marieta aprovechaba para decirle algo: “Para mí Sergio me ha fallado, me he sentido un poco utilizada, no llegamos a un entendimiento y no estoy cómoda con él aquí. No quiere seguir conociéndome, creo que me ha vendido la moto y yo la he comprado. No le quiero aquí, me hace incómoda mi estancia aquí”.

Sandra Barneda afirmaba que “no podía tomar una decisión sin saber la opinión del resto de las chicas”. Las compañeras de Marieta, al verla mal, decidían que le apoyaban en esta decisión: “Lo que tú necesites”.

Tras ver que las chicas estaban de acuerdo, Sandra Barneda pedía hablar con Sergio para ver lo que había pasado. “No me entiendo con ella, no me gustan ciertas actitudes y me he cansado, no me apetece seguir conociéndola”, explicaba el tentador porque no entiende sus altibajos y sabe que no va a llegar más con ella, como también dejaba claro que en ningún momento le había prometido amor eterno.