El gran cambio de Napoli en la isla contado por una psicóloga: "Ha sido capaz de expresar su vulnerabilidad"

Por otra parte, Sandra Barneda no fue la única que se alegró con la noticia, ya que Napoli, el tentador de Ana en la isla, también se reencontró con la pareja y se puso feliz de ver que Ana estaba embarazada y que estaba esperando un hijo con Borja. "Muchas felicidades, estás guapísima. Qué fuerte", comentaba Napoli al ver la barriga de Ana.

"Ha sido una experiencia que me ha cambiado totalmente... llevaba tiempo sin mostrar como era yo de verdad ", aclaraba Napoli sobre lo que vivió con Ana en la isla. Ana y él tuvieron mucha complicidad y parece que el italiano aprendió mucho en esta segunda estancia de la isla.

Tras todo lo que se vivió en el reencuentro, Claudia Nicolasa, una psicóloga de Instagram ha compartido este momento en sus redes sociales y ha comentado el cambio que ha sufrido Napoli para bien: "Creo que no soy la única que ha visto un cambio significativo en Napoli... Donde más se ha evidenciado este cambio ha sido sin duda en el reencuentro". La psicóloga ha comentado que está feliz con Napoli: "Me encantó la reacción tan genuina que tuvo de alegrarse cuando vio a Ana embarazada y feliz con Borja"

Además, ha explicado que Napoli se ha mostrado realmente como es él , ya que antes tenía actitudes narcisistas: "Nos creamos un alter ego, un otro yo, un personaje para al fin y al cabo no conectar con nuestra vulnerabilidad con aquello que no nos gusta de nosotros y con nuestros miedos e inseguridades"

La psicóloga ha dicho que Napoli se ha arrancado la máscara de ese alter ego que tenía y ha mostrado con Ana al Napoli de verdad: "Hasta que no conectan con su verdadero yo, con su vulnerabilidad, con su inseguridad, hasta que no pasan por ese proceso, no logran alcanzar un estado de plenitud y de paz"