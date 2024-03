Sale a la luz que Napoli y Andrea han tenido algo fuera de la isla: así ha sido la reacción de Borja y Ana

Sandra Barneda pregunta a Napoli cómo se siente al ver que Borja y Ana van a ser padres y reecontrarse con ella

Inédito | La reacción de Napoli al enterarse de que Ana se ha ido con Borja

Ocho meses después, Borja y Ana se reecontraban con Manu Napoli y Andrea, los que fueron sus solteros favoritos en 'La isla de las tentaciones' y con los que se pusieron a prueba, pero no llegaron a nada más.

El reencuentro más esperado entre Manu Napoli y Ana

La primera sorpresa la iba a dar Ana al entrar, momento en el que Sandra Barneda se mostraba muy feliz al ver que ella estaba muy embarazada, más en concreto de siete meses y medio. Borja y Ana van a ser padres, algo de lo que hablaban con la presentadora y a la que desvelaban el nombre y el sexo del bebé.

Pero Sandra no iba a ser la única sorpredida por esto, Napoli llegaba el primero para reecontrarse con Ana y alucinaba al ver que estaba esperando un bebé con Borja: "Felicidades, estás guapisima. Qué fuerte". Y el que fuera su tentador favorito se preocupaba por el tiempo del que está embarazada.

Tras este primer encuentro con sorpresa incluída, el italiano decía unas bonitas palabras para ella: "Ha sido una experiencia única para mí que me ha cambiado totalmente, ella ha sabido sacar lo mejor de mí, que yo llevaba mucho tiempo sin sacar". Manu aseguraba que la conexión que tuvo con Ana no era solo atracción física: "Me llegaba al corazón y esto es lo que me gustaba, era una atracción mental".

Y cuando le preguntaba por el nombre, surgía un divertido lapsus con Sandra Barneda ante la contestación del italiano al saberlo: "Ah, te referías al nombre, es que me estaba haciendo un lio y me he quedado como...". Y el soltero también se enteraba de que Borja había elegido un nombre italiano: "Por lo menos tiene algo".

Borja continuaba pensando que cree que fue un poco papel de Napoli, pero Ana afirmaba que ella creía lo que decía el italiano: "Yo siempre lo he dicho, lo he defendido siempre. Te has comportado de una manera que mucha gente desconocía". Como también afirmaba que va a estar un tiempo soltero después de lo que vivio con ella en la isla.

Andrea y Napoli, los solteros favoritos de Ana y Borja han tenido algo fuera de 'La isla de las tentaciones'

Andrea también llegaba para encontrarse con Borja, momento en el que también reaccionaba a ver que este y Ana van a ser padres. Y recordaba lo que vivió con él en la isla: "Nos llevamos muy bien y nos complementábamos un poco, creo que no fue conexión real porque si estás enamorado de alguien no puedes tener conexión".

Tras la llegada de la soltera, Sandra Barneda apuntaba algo: "Napoli, me dices que quieres estar soltero, pero ha habido historias...". Y preguntaba directamente a Andrea tras esto: "¿Tienes algo que decirme?".