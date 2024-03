Las palabras de Sandra Barneda a Álex: “A todos nos han roto por amor, pero el amor es mucho más grande”

"La isla me ha cambiado en que ya no me fio tanto de la gente, me quiero más a mí mismo. Ahora sé lo que quiero y lo que no, me ha servido para mucho", explicaba Álex en plató y esto hacía reaccionar a Sandra Barneda: "Tengo la oportunidad de decir en los debates cosas que viví, me puedo equivocar, pero creo que la isla te ha roto por dentro. Estás como blindado, es como que no quieres sufrir más, creo que lo pasaste muy mal, más de lo que has trasmitido".