Miguel enseña los mensajes que demuestran lo que hubo entre Marieta y él: "No quiero que Álex se entere de cosas"

Miguel ha estado presente durante el debate de 'La isla de las tentaciones' de este miércoles para contar algo. Y es que el exconcursante del reality de Telecinco y extentador ha acudido en persona a plató porque hace tres meses, durante el reencuentro que tuvo con Marieta, esta última le puso en duda una afirmación suya en donde aseguraba que habían tenido algo. Marieta le dejó hasta de "mentiroso".

Pues bien, Miguel ha traído todos los mensajes que demuestran que de mentiroso no tiene nada. "Si quieren cogerme el móvil que lean toda la conversación. Lo que quieran", señalaba muy seguro de sí mismo. En los mensajes se puede ver como Marieta le asegura, después de un "qué idiota", lo siguiente: "No quiero que Álex se entere de cosas... si no en el reencuentro no me voy a poder defender".

Miguel, por su parte, le responde lo siguiente: "No creo que se entere. Por si no quieres bajar en coche o se te hace pesado, desde Albacete salen trenes". Posteriormente hablan y especulan de distintos precios de trenes. Pero hay más. Además, hablan de en qué fechas se pueden ver. Hay una que destaca por encima del resto y es cuando Marieta asegura "tener ganas de conocer Córdoba".

No obstante, hay en un momento dado en el que Marieta quiere zanjar cuanto antes, señalándole a Miguel que a pesar de que es un "niño 10", ella no está en el momento adecuado como para ir a Córdoba: "Acabo de salir de una relación y me apetecen otras cosas. Ahora mismo no vamos a llegar a nada más y no quiero hacerte perder el tiempo. Espero que lo entiendas y aquí tienes una amiga".

Esto último no lo entendió mucho Miguel: "Si a mí me parece genial. Pero que me digas un día una cosa y otro día otra...". Marieta le respondió haberlo pensado mejor: "Ya está". La concursante de 'Supervivientes' ha querido dejarle clara alguna cosa que otra a Miguel en el plató: "Me dijiste que querías una relación contigo pero el que vino a Alicante a verme y el que me buscaba billetes para Córdoba fuiste tú. Me alegro de haberte dado cinco bolos porque gracias a haberte acostado conmigo estás aquí". Además, ha confesado que dejó de hablar con Miguel porque vio de repente a Álex ese mismo día por la noche.

