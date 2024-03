El tenso momento que vivieron Marieta y Álex cuando se reencontraron meses después y desvelaron que habían estado juntos

Así fue el momento en el que Álex y Marieta se reencontraron después de su experiencia en 'La isla de las tentaciones'

Los participantes también ajustaron cuentas con Gabriela y Sergio

Marieta no puede contener una sonrisa al ver a Sergio y termina confesando lo que siente por él

Marieta y Álex se reencontraron frente a Sandra Barneda ocho meses después de su experiencia en 'La isla de las tentaciones', donde pusieron a prueba su amor pero ambos cayeron en la tentación. ¿Qué pasó entre ellos? Álex y Marieta revelaron todo y demostraron que la tensión seguía muy viva entre ellos.

Marieta fue la primera en caer en la tentación con Sergio, uno de los solteros que conoció en Villa Montaña. Cuando Álex vio las imágenes de su infidelidad, no escatimó en tiempo y se acostó con Gabriela esa misma noche.

Sin embargo, en la hoguera final Marieta confesó que quería darse otra oportunidad con su novio olvidando todo lo sucedido, pero Álex creía que no podría perdonarla así que rechazó su propuesta y se marchó de 'La isla de las tentaciones' queriendo darse una oportunidad con Gabriela.

Marieta llegaba sola al reencuentro con Sandra Barneda. Lo primero que hizo con la presentadora fue visionar su paso por el reality mientras Álex también lo veía desde una sala aparte. "Qué recuerdos: una tablet en la mano", reaccionaba la participante cuando la presentadora le hacía entrega de la tablet que incluso llegó a tirar de los nervios en una de las hogueras.

"Qué boca tengo...", decía tras el vídeo con la voz quebrada, conteniendo las lágrimas. "Sobre todo ha sido recordar a esa Marieta. Los sentimientos con los que ella entró, tanto buenos como malos, hacia Álex (...) Me acuerdo de lo que viví con Sergio porque dentro de la isla viví de todo. A mí ese chico me gustó. Si no, no hubiera caído en la tentación", expresó.

Marieta aseguró que con Sergio se sintió 100% ella, motivo por el que se dejó llevar. Pero que cuando vio a Álex sintió que ambos habían hecho lo mismo y que podían empezar de cero. Por eso Marieta se llevó un chasco cuando fue rechazada por Álex: "Me demostró que es un ser vengativo, fuera y dentro del programa", argumentó.

El reencuentro de Marieta y Álex tras 'La isla de las tentaciones'

A continuación, Marieta sorprendió a Sandra Barneda contándole lo que había pasado tras la tremenda hoguera final. "Llega el momento avión. Nada más llegar, ella se queda en Madrid y él se va conmigo en el mismo taxi a la estación y me da un abrazo (...) No pasó nada pero le dije que yo le quería mucho y que si se acordaba de mí, que me llamase. Y me llamó", revelaba.

Según Marieta, Álex la llamaba "de madrugada, cuando le picaba" y le escribía por Instagram. En la sala de visionado, él la acusaba de "¡falsa!". La participante, además, desveló que tanto ella como Gabriela se habían liado con Miguel, uno de los solteros de Villa Montaña.

Marieta aseguraba que Álex y ella volvieron a intentarlo durante un mes. "Era todo machaque. Lo dejamos porque me dijo de todo y le dije que no iba a aguantar más", decía.

Tras esto, era el turno de que Álex diese su versión. Él explicó por qué no llegó a formalizar nada con Gabriela, pero negó que hubiese caído en la tentación por vengarse de Marieta. De hecho, reconoció que por un momento quiso olvidarse de todo lo pasado.

"Yo pensaba que se me había olvidado. Me quería creer eso de que 'habíamos hecho lo mismo' y pensé 'vamos a ver", decía Alex sobre su regreso con Marieta, pero el participante era interrumpido por Marieta, que salía de la sala en la que estaba interrumpiendo el momento. La tensión entre ellos estallaba de nuevo con una gran discusión.

En el reencuentro, Álex y Marieta no estuvieron solos. Sergio, el soltero con el que Marieta cayó en la tentación y luego no quiso formalizar con ella, estuvo presente y ajustó cuentas con ella, enumerando los motivos de su distanciamiento.

Por su parte, tras salir a la luz que Gabriela y Marieta tuvieron una historia con él, Miguel dio sus explicaciones y reveló una información 'bomba' que dejó a Álex sin palabras. "El día de antes de volver con Álex ella me estaba llamando”, aseguró.

Además, Gabriela se reencontró con Álex y explicó por qué lo suyo, que parecía que tenía futuro, terminó los días después de volver a España.

Aunque en 'El debate de las tentaciones' con los protagonistas de toda esta historia, Álex y Gabriela daban una sorpresa...

Las lágrimas de Marieta al recordar todo lo que ha pasado con Álex