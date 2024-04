Rober Aranda no quiso ir al reencuentro y mandó un vídeo en su lugar para dar su versión de su ruptura con Alba Casillas. Ahora, no ha aceptado la oferta de acudir a plató en directo para participar en el primer debate final de 'La isla de las tentaciones 7' y le ha dicho a Borja González que la razón para declinar esta invitación es que no quería verse perdiendo las formas discutiendo con su exnovia.