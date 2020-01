Fiama muy decepcionada al ver las imágenes de Álex: "No quiero una persona falsa a mi lado"

"Sé que ella no confía en mi al cien por cien, muchas veces eso me condiciona", dice Álex en las imágenes que Mónica Naranjo ha enseñado a Fiama durante la hoguera. La concursante no ha entendido estas palabras. "Eso no es lealtad, tanto que el se vende como una forma leal. Me parece un poco hipócrita. Quiere pintar las cosas un poco al revés y no lo entiendo. No quiero una persona falsa a mi lado, si el quiere seguir ese camino que lo siga e igual la que tengo que tomar la decisión soy yo. Mi carácter es este y si no le gusta que me deje", ha sentenciado.