Adelina: “Volvería a participar en ‘La isla de las tentaciones’ sin dudar porque pone a prueba muchas cosas”

“No conozco a nadie que no esté viendo ‘La isla de las tentaciones’. Yo volvería a participar sin duda porque creo que es una experiencia irrepetible y brutal donde se ponen a prueba muchas cosas y donde aprendes mucho”, aseguraba.

“Me daban pánicos las cámaras, el sentirme observada en todo momento me daba mucho pánico, me ponía muy nerviosa. Al final, te vas acostumbrando”, comentaba Adelina.