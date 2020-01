Fani: “Me arrepiento de haberle hecho tanto daño a Christofer”

“ Ya no leo los comentarios en las redes , las críticas las acepto pero la gente es muy dura. Es algo que pasa día a día pero yo lo he hecho en televisión, ¿qué se le va a hacer? La gente se está cebando bastante, creo”, comentaba antes de ver un avance del siguiente programa y responder a los usuarios de Instagram.

“A mí me cuesta mucho confiar en la gente porque siempre me han defraudado mucho, me han hecho mucho daño, siempre he tenido esa coraza. Soy celosa pero no soy una enferma de celos”, continuaba respondiendo a otra de las preguntas.