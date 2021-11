Alejandro y Tania tienen planes de boda pero no fecha: "No hagas nada, me partiría el corazón"

A Alejandro le conocimos como Míster España y un poco más como concursante de 'Gran Hermano VIP 4' . Ahora el modelo regresa a la televisión para mostrarnos su lado más vulnerable y sensible como es su amor por Tania , la Miss Canaria de 22 años de la que está enamoradísimo.

"La isla de las tentaciones 4' es un obstáculo más que tenemos que superar. Cuando dos se quieren no hay nada que les pueda separar", reflexiona Tania con Alejandro momentos antes de poner a prueba su amor. Por su parte, él le ha implorado que no le traicione. "Me partirías el corazón", le ha advertido el gaditano de 31 años.