Las tres temporadas previas de ‘La isla de las tentaciones’ han sido muy intensas, pero esta se lleva la palma. “Creíamos que los que participaban conocían el formato, creían que no les iba a superar y les supera de tal manera… La intensidad con la que lo viven, lo mal que lo pasan, eso se contagia y hay momentos tremendamente difíciles”, explica Barneda.

Hay un momento en el programa en el que las emociones desbordan a la propia presentadora: “Estoy bloqueada y no puedo dejar de llorar. No puedo contarles lo que pasa, solo puedo tranquilizarles, pero me lleno del sufrimiento de ese momento”.