“ Este cuarto ya lo conoces tú, ¿eh? ”, le dijo Manuel a Fiama mientras estaban bajo las sábanas. A lo que ella respondió, entre risas: “¿Cómo eres tan imbécil?” Ya de cara a cámara, el sevillano explicó qué le pasó por la cabeza en ese momento tan íntimo: “Resulta que el exnovio de Fiama dormía en la habitación en la que duermo yo hoy. Pero no le voy a guardar ningún respeto porque no es mi amigo ni le conozco”.

La reacción de Álex Bueno a las palabras de Manuel

Álex Bueno se ha dado por aludido tras ver lo que dijo Manuel y le ha respondido a través de sus stories de Instagram. “¡Tranquilo, Manué! ¡No esperaba que me guardaras respeto! Si no se lo guardaste a tu novia cómo ibas a guardármelo a mí. ¡Os deseo lo mejor! Sois tal para cual ”, respondió.

El enfado de Álex Bueno cuando vio el primer beso de Fiama y Manuel

Tras ver esas imágenes, Álex contó cómo se sentía: “Me ha sentado como una patada en la boca porque me parece muy hipócrita”. Recriminó a su ex que en el pasado hubiese criticado a las solteras y que ahora sea una de ellas. “Cuando te ponen un sobre tú coges y te vas de soltera, a reventar una relación”, estalló. Además, aunque sabía que Fiama iba a participar en el programa, no se esperaba “que la primera noche hiciera eso”.