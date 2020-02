Álex aclara el polémico 'pacto' que hizo con Julián antes de entrar en 'La isla de las tentaciones'

Susana desveló que Fiama y Álex habían entrado con un pacto al programa

Mónica Naranjo advertía a los chicos que uno de ellos iba a ver unas imágenes muy impactantes de su novia. Se trataba de Álex, que visionaba el tremendo enfado de Fiama cuando le preguntaron si había hecho un pacto con su novio y con Julián.

"La persona con la que me iba a casar me ha fallado, ¿estamos flipando?", decía Fiama muy enfadada y haciendo sus maletas. A pesar de que intentaron tranquilizarla, la canaria se llegó a quitar la alianza de compromiso.

Álex amenaza con abandonar el programa

Álex no sabía qué hacer al ver las imágenes y se ponía muy muy nervioso. Sus compañeros intentaron calmarle pero estaba fuera de sí.

"No voy a jugar con mi relación. No, no por favor. Esto es lo que no quiero. No quiero que se encienda. Me duele, me mata, me acaba de matar. Esto es lo que me daba miedo, que se enfadara por fantasmas y lo acabo de ver", explicaba Álex.

Álex habla de su relación con Julián

"Mis compañeros saben que yo en la casa lo único que he hecho ha sido amarla y respetarla. Julián es el amigo de un buen amigo mío. Sí que es verdad que le dije que la cuidara. Fiama sabía que él era el amigo de uno de mis mejores amigos", ha contado el extronista.

La hoguera de Fiama