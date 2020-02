Fiama estalla contra Susana tras desvelarse el posible pacto de Álex y Julián: "¡Es una mosquita muerta de mierda!"

Susana le contó a Fiama que Julián le había confesado a Lewis que había pactado con Julián cuidar de ella. La canaria estalló contra sus compañeras asegurando que eso era mentira. "He defendido más a ellas que a mi novio. He venido y me ha cagado la mosquita muerta esta de mierda a decirme no sé qué. Ahora sales y das la p*** cara ", gritaba Fiama por la villa en mitad de la noche.

Al día siguiente, Fiama se arrepentía de sus palabras. "No me gusta hacer daño a la gente y lo he hecho. Me siento fatal, he dicho un montón de barbaridades, he sido mala", se sinceraba.