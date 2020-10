Amor Romeira: "Samira envió un mensaje a Tom preguntándole si estaba soltero"

"Que unas personas se lleven bien y salgan a cenar... por eso no tiene que pasar algo entre ellas. Yo no me he liado con él, es mi amigo, nos llevamos muy bien y hemos coincidido varias veces. Que venga la persona a la que yo le he dicho que he tenido algo con él, porque no hemos tenido nada", aseguraba la extronista. El sábado estuve con él, pero luego llegó Sandra y me la presentó. Dio la casualidad de que coincidimos en el mismo restaurante, pero ya está".