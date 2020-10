Samira (MyHyV) muestra el resultado final de su cambio de look

"Acabo de salir. Estoy muy rara, me siento rara, pero muy contenta. Hasta que no me acostumbre... ¿qué os parece mi nuevo look? Estoy mas rubia, que lo sepáis", ha comentado, enseñando por primera vez todos los detalles de su nueva imagen.