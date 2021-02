Avance: las chicas se enfrentan a su primera hoguera: "Me quiero ir a mi casa"

Después de que Raúl, Hugo, Jesús, Manuel y Diego se enfrenten a su primera hoguera, llega el turno de las chicas. Marina alucina tras ver las primeras imágenes de Jesús: " Me he dado cuenta de la persona con la que llevo cinco años ", cuenta decepcionada. Lara asegura que si en ese momento le preguntan si quiere estar con Hugo, su respuesta sería negativa, y Claudia y Lucía romper a llorar tras ver el vídeo de sus novios:

"Me quiero ir para mi casa, él no se merece cómo soy con él", cuenta la novia de Manuel. "Me da asco", asegura la canaria. Además, Lola escucha como Diego habla sus celos.