Lola tiene miedo de que Diego le quite a su perro

Diego tiene claro de que en caso de ruptura, él será quien se quede el perro

Lola tiene una relación de lo más especial con su rottweiler

Lola sabe que algo falla en su relación con Diego, ya que si no, no se hubiera fijado tan rápido en Simone. Sin embargo, la novia del cantante no se atreve a dar un paso más con el italiano por miedo a perder a su mascota.

Horus es un Rottweiler que Lola regaló a Diego para su cumpleaños y con el que ha forjado una relación de lo más especial:

"Yo a Diego le quiero mucho, pero si lo dejo con el por x razón no me voy a morir porque sé tirar para adelante sin un hombre pero el perro tía... si Diego ve algo que no le gusta va a quitármelo de golpe para hacerme daño porque es rencoroso y vengativo... se rompe una familia. Que hombres hay muchos, pero el perro...él solo es el", contaba entre lágrimas a sus compañeras. "Nunca voy a tener un perro igual, es casi humano".

En 'El debate de las tentaciones' hemos podido ver la reacción de Diego a estas palabras. "Obviamente el perro está a mi nombre y si ahora se lía con este chaval... el perro se queda conmigo", sentenciaba el extronista.

Lola y Simone, cada vez más cerca