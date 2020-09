Un comentario de Cristian al conocer a las solteras hunde a Melodie: “Antes no tenía miedo, ahora sí”

”Pues muy bien, sí, me han parecido bien. Son guapas las chicas”, decía él entre una risa nerviosa. “Pero nada, de momento, estoy tranquilo. Así, de momento, conexión, conexión no he tenido con ninguna. Pero no sé, cuando las conozca a lo mejor me parecen mejores chicas o peores… de momento no ha habido conexión”, continuaba Cristian sembrando la duda en su pareja.