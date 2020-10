Cristian rompe su silencio y habla sobre su ruptura con Melodie: "Yo no he cambiado a nadie, fui a respetar a mi pareja"

La pareja puso fin a su noviazgo de nueve años en la hoguera final del reality

En la gala final de ‘La isla de las tentaciones’, las parejas volvían a reencontrarse en su hoguera más complicada. Tras vivir separados en dos villas diferentes, conociendo a los solteros y las solteras, debían decidir como marcharse de República Dominicana, juntos, en solitario, o acompañados de un nuevo amor.

Melodie y Cristian protagonizaron uno de los cara a cara más esperados. Aunque ninguno de los dos cayó en la tentación, a la alicantina no le gustó la actitud que había tenido su novio de nueve años en el reality, especialmente cuando dijo a sus compañeros: “Yo vengo aquí a separarme, no a reforzar nada”. Además, durante las semanas que han permanecido alejados, Melodie ha reflexionado mucho sobre la vida que tenía hasta ahora.

“Me he centrado tanto en ti, que no me he acordado de mí. Yo no era consciente de la vida de mierda que tenía. Siempre que te pedía un detalle decías que te lo hiciese yo a ti. Eres un egoísta, que cuando haces algo esperas algo a cambio”, le explicó.

"Me he dado cuenta de que te amo. Si me dejas y te vas sola me vas a reventar. Pero quiero que sepas que te quiero muchísimo. Yo tenía pensado de aquí salir contigo, borrón y cuenta nueva, todos los errores del pasado corregirlos, pero no pensaba que pensaras eso de mí tampoco", dijo él tratando de arreglar sus problemas y dejándole claro que quería marcharse con ella de la mano.

Sin embargo, Melodie tenía muy clara su decisión. "Yo sé que en el fondo tú me quieres a tu manera, pero es que esa manera no me vale. Llevo muchos años poniendo ilusión a una relación que solo me ha dado tormento, lágrimas y sufrimiento", sentenció dejando hundida a su pareja, que pretendía pedirle matrimonio.

Aunque en un primer momento, Melodie aseguraba que quería volver a España sola, tras una tierna conversación con Beltrán cambiaba de tercio y decidía darse una oportunidad con el soltero.

Cristian, sobre su relación con Melodie: "Me he ido solo porque ella no quería irse conmigo"

Tras la emisión del programa, Cristian rompió su silencio y utilizó sus redes sociales para hablar de su ruptura y defenderse de las críticas.

“Bueno tenía muchas ganas de hablar, pero no me dejaban, ahora ya sí puedo. Que sepáis que yo no he cambiado a nadie, yo he querido a mi pareja. Algún comentario fuera de lugar ha podido haber, pero yo fui a respetar a mi pareja, a luchar por ella hasta el final”, comenzaba diciendo en los stories de Instragram.

“Me he ido solo porque ella no ha querido irse conmigo porque o me iba con ella o solo. Después de nueve años era lo que ella se merecía, que le guardase respeto. Me ha dolido mucho las cosas que me habéis dicho, me habéis dado mucha caña”.