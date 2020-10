Melodie deja a Cristian, que iba a pedirle matrimonio, y se da una oportunidad con Beltrán

Melodie no puede más y rompe su relación con Cristian: "Tú forma de querer no me sirve"

Cristian confiesa después de la hoguera que iba a pedirle matrimonio a Melodie

Melodie iba a marcharse sola de 'La isla de las tentaciones', pero al final se va con Beltrán

Melodie y Cristian han sido desde el principio los que más vueltas le han dado a su relación. Los dos habían comentado con los solteros y solteras que habían pasado por muchos baches por los cuales no sabían si era posible o no seguir estando juntos. Al final han tenido el final que tanto temían, para desgracia de Cristian ya que él quería seguirlo intentando.

Nada más llegar a la hoguera, Cristian se levantaba para recibir a Melodie pero ella se negaba a darle un abrazo. Estaba muy dolida con él por los comentarios que le había visto decir sobre ella: "Que yo a ti te amargo la vida. Ese es el problema, que eres como un niño pequeño. Todo lo que yo he dicho no son ataques hacia a ti. Yo desde el día uno lo uno que dije que lo único que te iba a importar es que hablase con los chicos de mi relación".

Por su parte, Cristian le recriminó que hablase con Beltrán de tener algo fuera. "No te has dejado llevar. Diciendo a una persona que fuera pueden pasar cosas en vez de dejarte llevar aquí".

Juntos han visto las imágenes de su paso por 'La isla de las tentaciones 2'. Pero con ello solo llegaron más reproches. Ya no solo por lo sucedido en el paraíso sino por todo lo que llevaban acumulando en sus ocho años de relación.

"Me he centrado en ti que no me he acordado de mí. Yo no era consciente de la vida de mierda que tenía (...) Siempre que te pedía un detalle decías que te lo hiciese yo a ti. Eres un egoísta, que cuando haces algo esperas algo a cambio", se quejó Melodie.

Melodie rompe con Cristian: "Tu manera de querer no me vale"

A pesar de todo, Cristian tenía claro que quería seguir con Melodie: "Me he dado cuenta de que te amo. Si me dejas y te vas sola me vas a reventar. Pero quiero que sepas que te quiero muchísimo. Yo tenía pensado de aquí salir contigo, borrón y cuenta nueva, todos los errores del pasado corregirlos, pero no pensaba que pensaras de mí tampoco".



Pero Melodie le confesó después que ella ya no seguía enamorada y le pedía la mano para hablarle con el corazón: "Yo sé que en el fondo tú me quieres a tu manera, pero es que esa manera no me vale. Llevo muchos años poniendo ilusión a una relación que solo me ha dado tormento, lágrimas y sufrimiento", sentenciaba.

En su despedida, Cristian y Melodie se abrazaron. Él hizo un último intento para que cambiarse de opinión, pero ella se mantuvo en su línea. Al abandonar la hoguera, vimos a Cristian como nunca antes: echo polvo ya que pensaba pedirle matrimonio a Melodie.

Melodie decide irse sola... pero finalmente le da una oportunidad a Beltrán

Tras la marcha de Cristian, Melodie le dijo a Sandra Barneda que su decisión era irse sola de 'La isla de las tentaciones 2'. "Yo me encerré en una idea de tener mi casa, mi pareja, hijos... No he tenido tiempo de estar sola. Se me ha olvidado lo que me gusta cantar, bailar... Beltrán me ha ayudado mucho a la hora de ver que una persona puede estar sola", explicaba.

Pero pensaba que a quien le debía más explicaciones era al propio Beltrán, así que con el permiso de Sandra fue a buscarle para decirle que quería seguirle conociendo fuera, pero poco a poco. Él aceptó diciéndole que sería capaz de conocerla "mil y un veces más".