Las emotivas despedidas de las parejas y los solteros: "No es un hasta nunca"

En el próximo capítulo las parejas se reencontrarán en la hoguera final

El último día en la villa ha llegado. Las chicas han tenido que decir adiós a los solteros con los que han convivido en el reaiity."No estés tan triste, no quiero verte esa cara, parece esto una despedida hasta nunca" "Me da mucha pena que se acabe esto porque los momentos que hemos vivido aquí de esta manera tan intensa no los vamos a volver a vivir".

"Para mí esto es un hasta luego, ha sido muy guay y me ha gustado compartir esta experiencia contigo", le ha dicho Susana a Lewis.

"Actuaré en base a mis sentimientos, siempre me ha gustado que me comprendas y me dejes mi espacio, pase lo que pase quiero seguir viéndote, aunque solo sea por una amistad", le ha confesado Andrea a Óscar.

"Sé que si todo sale como quiero, no te vuelvo a ver", ha dicho entre lágrimas Fiama a Joy. "No cambies nunca". "Me lo he pasado muy bien con él", ha dicho Adelina sobre Jusset.

Los chicos también se despiden de la solteras