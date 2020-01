A pesar de que tanto Christofer como Fani han intentado ser positivos y pensar que todo saldrá bien, la concursante se ha quedado totalmente hundida al despedirse de su pareja. "Me he quedado fatal, me ha dado un pequeño ataque de ansiedad", ha confesado. "Creo que voy a disfrutar más de la experiencia que ella", ha reconocido él.