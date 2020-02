Fiama y Susana se avergüenzan de sus novios y Adelina no termina de entender al suyo: "Nuestra relación se puede tambalear"

Susana cree que entre su novio y Katerina solo existe "atracción física" . "Me molesta que estando conmigo se fije en otra porque yo ni me lo planteo", asegura. "Es muy corto al hacer esos comentarios sabiendo que los voy a ver", ha dicho al escuchar a su novio decir que "menudos melones" se le veían a Fiama.

Fiama ha escuchado a Álex hacer una serie de bromas sobre las mujeres que no le han hecho ninguna gracia. "No lo reconozco, sabe que soy muy feminista. Solo pienso en qué pensará mi padre al ver estas imágenes. Me parece lamentable".