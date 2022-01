Las dos solteras entraron en la hoguera pisando fuerte, sobre todo Rosana, que le espetó a Gal·la nada más comenzar: “Todas las noches que no le ha dado ella a Nico se las he dado yo y lo hemos pasado muy rico”. Tras estas palabras, Zoe no pudo evitar comentar “sois tan patéticas…”. Rosana espetó que prefería ser eso antes que una “amargavidas”, refiriéndose a Gal·la: “Parecías una mosquita muerta, pero de mosquita muerta no tienes nada”.