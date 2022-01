Por fin ha llegado uno de los momentos más esperados de esta edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Si las Hogueras siempre son fuertes, el reencuentro de Álvaro y su suegra en una de ellas nos dejó sin palabras. Y esto no es nada comparado con lo vivido en la Hoguera de Solteros . Los chicos y chicas que más acercamiento han tenido con las parejas se verían las caras con la otra parte.

Rosario además tenía la posibilidad de hacer tres preguntas a Sabela. La primera hacía referencia a si su relación con Álvaro tenía futuro , algo que contestaba de forma afirmativa. Era en la segunda pregunta, relacionada con cómo se refiere Álvaro a ella, en la que el resto de chicas aplaudían su respuesta. Rosario cree que entre ellos no hay nada más que pasarlo bien.

Álvaro no se iba a quedar sin encontrarse con Suso y Álvaro, los solteros con los que Rosario se ha dejado llevar en Villa Paraíso. Al llegar, Suso muy desafiante le quería obsequiar con una diadema de cuernos, algo que no ha hecho ninguna gracia. "Te las vas dando de gallo y no llegas ni a pollito", le decía Suso ante los ataques verbales de Alejandro, que saltaba a defender a su compañero.