Gonzalo, Álex y Jose se enfrentan a su segunda hoguera en 'La isla de las tentaciones'

Los chicos se han enfrentado a su segunda hoguera en 'La isla de las tentaciones'. Gonzalo se ha quedado muy tranquilo al ver las imágenes de Susana. Confiesa que tiene envidia del pelo de Lewis, pero no cree que su relación esté en peligro. "He tenido el principio de una erección al ver a mi novia quitándose el pantalón", se ha sincerado. Sin embargo, Álex si que se ha mostrado molesto al ver como Fiama se daba un beso con Fani: "A mi me da igual chicos que chicas, son personas", ha dicho. Jose está "contento por ver a su novia feliz y alegre", pero tiene miedo de que otra persona aparezca y él "deje de ser el hombre de su vida".