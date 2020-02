Gonzalo entra a plató completamente roto y hecho un mar de lágrimas: "Necesito abrazar a mi hermano porque me voy a partir"

Gonzalo Montoya ha roto a llorar nada más pisar el plató de 'El debate de las tentaciones' . "Saltándome todo tipo de protocolo necesito dar un abrazo a mi hermano porque sino me voy a partir", le ha explicado el sevillano a Sandra Barneda buscando a su hermano en las gradas." Ha sido entrar a Mediaset y acordarme de cuando salimos juntos de 'Gran Hermano' . Yo pensaba que estaba más fuerte", se ha excusado.

"De casa para dentro son los que realmente lidian contigo, los que han sufrido, verlos sufrir a ellos, ven día a día que no duermo, que no como… el desamor Sandra, es que no hay mas", ha dicho el exnovio de Susana sin poder contener las lágrimas.