Susana le reprocha a Gonzalo sus comentarios machistas: "Visto así me avergüenzo, pero no me arrepiento"

Tras ver los vídeos, Gonzalo decía sentirse avergonzado pero no se arrepentía: "Poco me he colado, la verdad. Visto así hasta yo me avergüenzo y entiendo lo de asco. Pero no me arrepiento. Son comentarios que en mi vida diaria con mis amigos y con ella los hago. Lo que más me duele es que dudes de mí", le explicaba a Susana.