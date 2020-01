Fiama se cansa de los celos de Álex y Susana siente "asco" por los comentarios de Gonzalo: "Parece un Cromañón con sus comentarios"

"Me sorprendió que liara todo eso por esos vídeos. Me molestó pero también lo conozco. Decía "yo confío en ella" y ahora se está dando cuenta que no es así. Al final se cree el ladrón que todos son de su condición. Y yo no puedo tirar sola del carro", decía Fiama sobre el futuro de la relación y sobre el encuentro que tuvieron.