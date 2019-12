Gonzalo: "Antes de Susana he puesto más cuernos que una revista de toros"

"Soy muy celoso y necesito que mi pareja esté cuando yo quiero, y si no, es el inicio de un programa gordo", confiesa Gonzalo. "Soy muy vengativa así que como vea a Gonzalo tontear se lo voy a devolver cien por cien, creo que hasta ahora no ha habido ninguna infidelidad, pero no pondría la mano en el fuego", cuenta por otro lado Susana. "Antes de ella, he puesto más cuernos que una revista de toros", deja claro el sevillano.