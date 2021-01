Hugo y Lara han tenido su primer pique en 'La isla de las tentaciones 3' en apenas 24 horas. La pareja acude a la isla con la intención de resolver definitivamente sus idas y venidas. En los cuatro años que llevan, lo han dejado varias veces por las ansias de libertad de Hugo. Aunque Lara por su parte no ha conseguido resolver sus problemas de celos.

Prueba de ello ha sido cuando ha llegado el momento de escoger a un soltero y soltera para tener con ellos la primera cita en el paraíso. Hugo le había susurrado a Lara que no le gustaba "ninguna, ninguna, ninguna" . Pero cuando Lara le comentó a Sandra Barneda que pensaba que su novio se fijaría en Nahia, él no solo lo confirmó sino que añadió el nombre de Stefani a su lista de solteras que le habían parecido "más guapas".

"Como no te gustaba ninguna y ahora dices que son las más guapas. Nadie le preguntó pero él lo suelta', le respondía Lara muy mosqueada. Hugo por su parte se reía porque, en el fondo, le gustaba ver ese brote de celos. "A mí me gusta que se enfade. Me gusta ser celoso y que ella lo sea", confesaba después.