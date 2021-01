Mientras se daban las conversaciones, todos acabaron llevándola a la piscina en un ambiente mucho más relajado. Fue ahí cuando Isaac ('Lobo') empezó un acercamiento con Marina. "He sentido miradas", reconocía ella después. Y donde Simone, el italiano que las tenía encandiladas por su acento, se aproximó a Lola. "Lo que más me ha llamado la atención de Simone es que es enorme pero tiene un corazón muy blandito. Es ese contraste lo que me ha llamado la atención", aseguró después la novia de Diego.