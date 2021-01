Estos son los límites que si los chicos o chicas sobrepasan activarán la luz de la tentación

En 'La isla de las tentaciones 3' hay muchas novedades . Una de ellas es la luz de la tentación. Los participantes de la edición ha dejado claro cuales son los límites que si sus parejas traspasan no perdonarán. Cuando esto suceda, lo sabrán gracias a una señal auditiva y luminosa: la luz de la tentación.

Sin embargo, aunque se enterarán de que en la otra villa se han traspasado los límites, no sabrán quien lo ha hecho .

Jesús no soportaría que su pareja " tenga complicidad, afinidad, miradas ". Por otro lado, Hugo, Diego, Manuel y Raúl tienen claro que lo que dinamitaría su relación sería " un beso ".

"No soportaría que tenga tonteo, afinidad, por las caras, la risa tonta, besitos y si tiene una relación más intima con alguna eso ya no lo perdono", ha dejado claro Marina. "Yo no perdonaría ni que se diera un beso, ni acostarse con nadie, ni bailes demasiado fuera de lugar ahí restregándose ni que esté demasiado pendiente de otra persona", ha contado Lucía.