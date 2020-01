Inédito | Jose habla con Nerea de su relación con Adelina: "Tenemos veinte reglas"

Jose se ha desahogado con Nerea y le ha hablado de su relación con Adelina. "Yo recuerdo uno de los días que discutimos porque ella me dijo: 'A lo mejor hay 500 cosas que me pueden molestar, pero a ti te molestan 5.000'. Discutimos un montón, ponemos intensidad diferente en cosas diferentes", ha explicado el Guardia Civil. "Tenemos 20 reglas en plan, la número uno nada de mentiras, la número dos no dejar que terminemos el día enfadados".