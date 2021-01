Isaac ('Lobo') arrasa entre las chicas: Marina, Lucía y Lola se pelean por tener una cita con él

"Yo tengo clarísimo a quien le voy a dar la primera cita: A Isaac. Tiene vida, tiene rollo, transmite una buena vibra que a mí me encanta", le habíamos visto decir a Marina.

Lola confesaba a sus compañeras que Isaac era el único chico que le había caído bien. Así que al escuchar a Marina que había otro chico en la casa que le había parecido "mono" le pidió que le diese la primera cita a él. Pero Marina no quería: "Es que a mí me ha puesto el collar. A mí el Lobo ese a mi me ha caído mejor", insistía.