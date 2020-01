Un comentario de Julián provoca que la tía de Fani estalle: "Tú eres tonto chaval"

Fani contaba en su vídeo de presentación que no sabía si era la hija de un componente de los Chichos o de uno de los Chunguitos . Tras ver las imágenes en 'El debate de las tentaciones', Julián ha hecho un comentario que no le ha hecho ninguna gracia a la tía de Fani. " Su padre ahora es Melendi ", se ha reído el soltero.

" Tú eres tonto chaval ", ha brotado Maite. "No estás hablando con propiedad, no tienes ni puñetera idea de lo que estás hablando. Para que te gustara tanto cuando entraste que casi te la comes...hijo mío".

"No aguanto a las personas como ella que vienen a un plató a defender lo indefendible. Dices que Christofer no da para más, tú no das para más", ha estallado el soltero. La conversación ha subido de nivel hasta que Sandra Barneda ha tenido que intervenir: "Creía que tenías tu corazoncito, pero de la manera que vienes hoy...", le ha advertido la presentadora.